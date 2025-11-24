Mann randaliert in Friedhof

LOHR A.MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Freitagnachmittag, zwischen 14:00 Uhr und 14:35 Uhr, randalierte ein 32-jähriger bulgarischer Staatsbürger in der Innenstadt und auf dem Friedhof von Lohr a.Main.

Die Polizei konnte den alkoholisierten Mann noch auf dem Friedhof stellen. Die Sachbeschädigungen des Mannes konnten ab der Oberen Schlossgasse bis zum Friedhof festgestellt werden. Auf dem Friedhof selbst hatte der 32-Jährige unter anderem diverse Gräber verwüstet.

Die Polizei Lohr a.Main sucht Zeugen und ruft Geschädigte auf, sich bei der Polizei zu melden.