Auto IU

Mann randaliert in Friedhof

24. November 2025Letztes Update 24. November 2025
Bild von Goran Horvat auf Pixabay
Sparkasse

LOHR A.MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Freitagnachmittag, zwischen 14:00 Uhr und 14:35 Uhr, randalierte ein 32-jähriger bulgarischer Staatsbürger in der Innenstadt und auf dem Friedhof von Lohr a.Main.

Die Polizei konnte den alkoholisierten Mann noch auf dem Friedhof stellen. Die Sachbeschädigungen des Mannes konnten ab der Oberen Schlossgasse bis zum Friedhof festgestellt werden. Auf dem Friedhof selbst hatte der 32-Jährige unter anderem diverse Gräber verwüstet.

Die Polizei Lohr a.Main sucht Zeugen und ruft Geschädigte auf, sich bei der Polizei zu melden.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

24. November 2025Letztes Update 24. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)