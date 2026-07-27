Mann randaliert in Hotel-Lobby und beschädigt Einrichtung

SCHWEINFURT, LKR. SCHWEINFURT – Ein 51-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag in der Lobby eines Hotels in der Straßburgstraße randaliert und dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung.

Gegen 00.20 Uhr meldeten mehrere Hotelgäste eine randalierende männliche Person in der Lobby. Der Mann soll unter anderem einen Getränkeautomaten aufgebrochen haben.

Die eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion Schweinfurt nahmen einen 51-jährigen Deutschen vor Ort in Gewahrsam. Nach bisherigen Erkenntnissen riss dieser aus bislang ungeklärten Gründen ein Hinweisschild von der Wand sowie eine Jalousie von der Decke.

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Zudem soll der Mann gewaltsam einen Getränkekühlschrank geöffnet und daraus Bier entnommen haben. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung.