Mann schlägt auf Fahrzeuge ein und beleidigt Polizeibeamte

KITZINGEN – Am Montagabend kam es in der Königsberger Straße sowie in der Mainbernheimer Straße zu einer Reihe von Straftaten, die ein 33-jähriger Mann beging. Gegen 21:45 Uhr meldete ein Anrufer der Polizei, dass ein dunkel gekleideter Mann mit einer Eisenstange auf vorbeifahrende Fahrzeuge einschlage. Bereits ein Taxi wurde dabei beschädigt, wobei der Frontscheinwerfer und die Motorhaube in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und traf den Tatverdächtigen kurz darauf in der Mainbernheimer Straße an. Als der Mann die Streifenwagen bemerkte, sprang er auf die Straße und hielt drohend einen Drehmomentschlüssel in den Händen, was die Beamten zum Anhalten zwang. Der 33-Jährige konnte festgenommen und gefesselt werden. Während des Transports zur Polizeiinspektion und während der Sachbearbeitung beleidigte er die Beamten mehrfach. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert, sodass die Staatsanwaltschaft Würzburg eine Blutentnahme anordnete.

Da der Mann auch nach der Festnahme aggressiv und uneinsichtig blieb und eine Wiederholung der Straftaten zu befürchten war, verbrachte er die Nacht in Polizeigewahrsam. Am Dienstagmorgen durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

An dem beschädigten Taxi entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Gegen den 33-Jährigen wird nun unter anderem wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.