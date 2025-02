Mann schlägt und beleidigt Taxifahrer

KITZINGEN – In den frühen Morgenstunden am Sonntag kam es am Falterturm zu einem Vorfall, bei dem ein 57-jähriger Mann aus dem Raum Nürnberg einen Taxifahrer ansprach und fragte, ob dieser ihn ohne Bezahlung mitnehmen könne. Als der Taxifahrer dies ablehnte, eskalierte die Situation in eine verbale Auseinandersetzung.

Im weiteren Verlauf schlug der 57-Jährige den Taxifahrer mehrfach ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Darüber hinaus beleidigte der Mann den Fahrer.

Dank sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige noch in der Nähe des Tatorts angetroffen und festgenommen werden. Gegen den 57-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung erstattet. Der verletzte Taxifahrer wurde zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus Kitzinger Land gebracht.