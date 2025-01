Mann schwebt in Lebensgefahr – Großeinsatz von Rettungskräften

HAßFURT, LKR. HAßBERGE – Am Mittwochnachmittag ereignete sich an einer Kreuzung ein folgenschwerer Verkehrsunfall, der Rettungskräfte zu einem Großeinsatz rief. Die Kreuzung blieb für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Unfallhergang

Gegen 14:00 Uhr führte eine Unaufmerksamkeit zu dem Unfall. Eine 60-jährige Fahrerin eines Dacia, die aus Godelstatt kam, hielt zunächst ordnungsgemäß an einer rot zeigenden Ampel. Zusammen mit ihrem 86-jährigen Beifahrer wartete sie darauf, die Kreuzung geradeaus in Richtung Augsfelder Straße zu überqueren. Als die Ampel für Rechtsabbieger auf Grün schaltete, orientierte sich die Fahrerin fälschlicherweise daran und fuhr bei Rot in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte sie mit einem Opel, der von einer 23-jährigen Frau gelenkt wurde, die mit ihrer 12-jährigen Beifahrerin unterwegs war.

Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Opel von der Fahrbahn in einen angrenzenden Zaun.

Verletzte und Rettungsmaßnahmen

Die Insassen des Opel konnten ihr Fahrzeug selbstständig verlassen. Beide wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und konnte ihren Wagen eigenständig verlassen. Ihr 86-jähriger Beifahrer hingegen wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus transportiert.

Sperrung und Ermittlungen

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung komplett für den Verkehr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Haßfurt sowie mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Unfallfahrzeuge sichergestellt, und ein Gutachter wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Die Ermittlungen führt die Polizei Haßfurt.