Mann soll Jugendlichen absichtlich ins Gleisbett gestoßen haben
SCHWEINFURT – Am frühen Donnerstagmorgen kam es am Schweinfurter Hauptbahnhof zu einem gefährlichen Vorfall, bei dem ein 52-jähriger Mann einen 16-jährigen Jugendlichen absichtlich in das Gleisbett stieß. Der Jugendliche, der gegen 06:50 Uhr mit zwei Begleitern auf E-Scootern am Bahnsteig 1 unterwegs war, erlitt durch den Sturz erhebliche Verletzungen, darunter eine Kopfplatzwunde sowie schwere Prellungen im Gesicht und am Becken. Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Der Tatverdächtige, ein deutscher Staatsbürger, fühlte sich nach ersten Erkenntnissen offenbar durch die Jugendlichen und deren E-Scooter gestört. In der Folge soll er den 16-Jährigen unvermittelt gepackt und bewusst vom Bahnsteig in die Gleisanlage geworfen haben. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Schweinfurt konnten den Mann noch vor Ort vorläufig festnehmen und für die weiteren Ermittlungen an die Bundespolizei übergeben. In einer ersten Vernehmung räumte der Beschuldigte die Tat weitgehend ein, wurde jedoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.
Da der Schweinfurter Hauptbahnhof derzeit nicht videoüberwacht wird, ist die Bundespolizeiinspektion Würzburg dringend auf Zeugenaussagen angewiesen. Personen, die den Vorfall am Bahnsteig 1 beobachtet haben oder Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/32259-1111 zu melden. Gegen den 52-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.
