Mann sorgt für Polizeieinsatz in Asylbewerberunterkunft – 33-Jähriger leicht verletzt – 27-Jähriger in Untersuchungshaft
WÜRZBURG / UNTERDÜRRBACH – Am Montagnachmittag, gegen 16:35 Uhr, ist es in der Asylbewerberunterkunft in der Veitshöchheimer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Ein 33-jähriger Somalier wurde leicht am Arm verletzt. Der ivorische Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.
Der 27-jährige Tatverdächtige griff in der Gemeinschaftsküche zwei somalische Männer im Alter von 30 und 33 Jahren unvermittelt mit einem spitzen Gegenstand an. Der 33-Jährige erlitt bei der Verteidigung eine leichte Verletzung am Arm.
Der Tatverdächtige konnte durch hinzugerufene Polizeibeamte widerstandslos festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 27-Jährige am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.
