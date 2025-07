Mann spricht mehrere Kinder unsittlich auf Dorffest an und läuft diesen nach

ROTTENDORF / LKR. WÜRZBURG – Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ist am vergangenen Sonntag einem Hinweis auf verdächtiges Verhalten gegenüber Kindern nachgegangen. Ein 38-jähriger Mann soll im Umfeld eines Dorffestes in Rottendorf mehrere Schülerinnen angesprochen und teilweise unangemessene Bemerkungen gemacht haben. Nach zügiger Ermittlung stellte sich heraus, dass kein strafrechtlich relevanter Anfangsverdacht vorliegt.

Konkret meldeten sich die Eltern einer 10-jährigen sowie einer Gruppe von 11- bis 12-jährigen Mädchen, nachdem diese am Sonntagabend von einem ihnen unbekannten Mann angesprochen und verfolgt worden waren. Der Mann stellte zunächst alltägliche Fragen, machte dann jedoch auch unsittliche Bemerkungen. Zu körperlichen Übergriffen kam es nach aktuellem Ermittlungsstand nicht. Die Mädchen fühlten sich jedoch bedrängt und hatten Angst.

Die Schülerinnen reagierten richtig, entfernten sich von dem Mann und wandten sich an Erwachsene. Diese wiederum handelten ebenfalls umsichtig. Ein Vater konnte den Mann später wiedererkennen und dessen Autokennzeichen an die Polizei übermitteln. Die Beamten trafen den Mann an seiner Wohnanschrift im Landkreis an. Er räumte die Vorkommnisse ein und wurde durch die Beamten eingehend über die Wirkung und die möglichen Folgen seines Verhaltens belehrt.

Da keine Straftat vorliegt, wurde der Vorfall dem Landratsamt Würzburg zur weiteren Beurteilung gemeldet.

Die Polizei nimmt jede Mitteilung ernst und weist auf Folgendes hin:

Verdächtige Wahrnehmungen sollten umgehend der örtlichen Polizeidienststelle gemeldet werden.

Kinder sollten sensibilisiert werden, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie von Unbekannten angesprochen werden.

Spekulationen in sozialen Netzwerken oder Messengerdiensten sollten vermieden werden.

Inhalte, deren Herkunft oder Wahrheitsgehalt unklar ist, sollten nicht weiterverbreitet werden.