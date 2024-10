Mann springt wiederholt auf die Straße und wirft Stöcke nach Autofahrern

VOLKACH – Am Freitagvormittag kam es auf der Kreisstraße KT 34 bei Volkach zu einem gefährlichen Zwischenfall, bei dem ein Mann offenbar wiederholt die Fahrbahn betrat und vorbeifahrenden Fahrzeugen Stöcke hinterherwarf. Ein Autofahrer meldete der Polizei, dass er stark bremsen musste, um eine Kollision mit der Person zu vermeiden.

Die alarmierte Streifenbesatzung traf kurz darauf einen 43-jährigen Mann an, der sich impulsiv und verwirrt verhielt. Die Beamten entschieden sich aus Sicherheitsgründen, den Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus einzuweisen. Er muss sich nun wegen des Vorwurfs eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Nach aktuellem Kenntnisstand gab es keine Verletzten oder weiteren Sachschäden.