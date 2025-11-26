Mann täuscht Notlage vor und erbeutet Bargeld – Zeugen gesucht

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Dienstagmittag täuschte ein bislang unbekannter Mann eine Notlage vor und erbeutet dadurch Bargeld. Die Würzburger Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Am Dienstag, gegen 12:25 Uhr, wurde ein 82-jähriger Deutscher am Friedhof von einem Mann angesprochen. Der Unbekannte täuschte zunächst vor, eine alte Bekanntschaft zu sein. Im weiteren Verlauf erzählte er, dass sein Fahrzeug einen Getriebeschaden habe und sein Kreditrahmen bereits ausgeschöpft sei. Der 82-jährige Rentner fuhr daraufhin mit seinem Fahrzeug zur nächstgelegenen Bank in der Mergentheimer Straße, um dort Bargeld abzuheben. Der Betrüger folgte ihm in einem schwarzen Pkw.

Dort angekommen übergab der 82-Jährige dem Unbekannten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Als Dankeschön bekam er Modeschmuck ausgehändigt.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Zwischen 40 und 50 Jahre alt

Etwa 170cm groß

Normale Statur

Hatte einen südeuropäischen Akzent

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und hofft hierbei auch auf Zeugen. Die Beamten wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat im Bereich des Friedhofes verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wem sind in der Mergentheimer Straße die beiden Personen oder das Fahrzeug aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.