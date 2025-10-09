Auto IU

Mann verfolgt Frau nach Busfahrt – Einweisung in psychiatrische Klinik

WÜRZBURG/INNENSTADT – Ein offenbar psychisch kranker 45-jähriger Mann verfolgte am Dienstagabend gegen 20:00 Uhr eine 28-jährige Frau nach einer Busfahrt, die daraufhin die Polizei alarmierte.

Der Mann suchte anschließend selbst die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt auf, äußerte wirre Sachen und bat darum, von den Beamten erschossen zu werden. Er konnte von den Polizisten überwältigt und in eine psychiatrische Klinik gebracht werden.

Weder der 45-Jährige noch die verfolgte Dame wurden bei dem Vorfall verletzt.

