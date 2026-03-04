Auto IU

Mann wird am Mainufer verletzt: Polizei Kitzingen sucht Zeugen

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026
Symbolbild: 2fly4
KITZINGEN IM LANDKREIS KITZINGEN – Am Dienstagabend gegen 20:40 Uhr wurde ein 41-jähriger Angler am Mainufer nahe der Staatsstraße 2271 von einem Unbekannten leicht verletzt.

Der Mann hatte zuvor eine dreiköpfige Gruppe beobachtet, die um eine nasse Plastiktüte herumstand, und wurde bei deren anschließender Flucht in Richtung Campingplatz mit einem unbekannten Gegenstand am Oberarm getroffen.

Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder der flüchtigen Gruppe geben können, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegengenommen.

