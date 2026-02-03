Auto IU

Mann wird bei Busfahrt von Schweinfurt nach Gerolzhofen übergriffig

3. Februar 2026Letztes Update 3. Februar 2026
Bild von Claudio Bianchi auf Pixabay
GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT – Montagnachmittag belästigte ein bislang unbekannter Mann die Fahrgäste in einem Linienbus. Der Unbekannte war bereits in Schweinfurt zugestiegen und türmte in Bereich Gerolzhofen. Die Polizei sucht nun nach dem Mann aber auch nach möglichen Zeugen.

Ein zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannter Mann stieg am Montagnachmittag in der Schultestraße in Schweinfurt in die Buslinie 220 nach Gerolzhofen. Gegen 16:10 Uhr suchte der englischsprachige Mann den Kontakt zu weiblichen Fahrgästen. Er sprach sie an und verhielt sich auch körperlich distanzlos. Einer  Schülerin mit deutscher Staatsangehörigkeit streichelte der Mann über den Kopf und hielt sie am Arm. Als ihm das Mädchen klar und deutlich sagte, dass sie das nicht wolle, ging der Unbekannte zur nächsten Person und wiederholte seine Handlungen. Ein Fahrgast sowie der Busfahrer reagierten sofort, ergriffen den Mann und führten ihn in Gerolzhofen, an der Haltestelle „Nördliche Allee“, aus dem Bus. Der Übergriffige flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei Gerolzhofen war schnell nach ihrer Alarmierung vor Ort und fahndete nach dem Tatverdächtigen. Trotz umfangreicher Maßnahmen konnte der Unbekannte nicht mehr festgestellt werden. Die Beamten ermitteln wegen des Anfangsverdachts der sexuellen Belästigung und Nötigung. In diesem Zusammenhang wenden sich die Ermittler auch an die Öffentlichkeit und bitten Zeugen, die den Mann gesehen haben, sich zu melden.

Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben:

  • Circa 30 Jahre alt
  • Ungefähr 170 cm groß
  • Dunkelhäutig, Glatze und ohne Bart
  • Ungepflegtes Äußeres und lückenhafte Zähne
  • Der Mann trug einen knielangen Mantel, eine dunkle, enge Hose und führte eine Dose Whiskey-Cola mit sich

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/940-0 entgegen.

