Mann wird in Geiselwind vom eigenen Pkw überrollt und schwer verletzt
GEISELWIND – Ein 82-jähriger Mann ist am Mittwochvormittag in Geiselwind von seinem eigenen Fahrzeug überrollt und dabei schwer verletzt worden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich, als der Mann versuchte, seinen Wagen nach einer Fehbetankung zu stoppen.
Der Vorfall geschah gegen 11:30 Uhr an einer Tankstelle in der Scheinfelder Straße. Nachdem der 82-Jährige seinen Fiat mit dem falschen Kraftstoff betankt hatte, schob er das Fahrzeug mit der Hilfe eines 65-jährigen Mannes zur Seite.
Dabei nahm das Auto jedoch zu viel Schwung auf und rollte davon. Als der 82-Jährige versuchte, den Wagen aufzuhalten, stürzte er und wurde vom Fahrzeug auf Höhe des Brustkorbs überrollt. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber zur medizinischen Versorgung in eine Klinik geflogen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!