Mann zeigt Kind und Mutter den Fu**-Finger

KITZINGEN – Am Samstagvormittag ereignete sich in einem Supermarkt Am Dreistock ein Vorfall, bei dem eine Frau beleidigt wurde.

Die Geschädigte gab an, sich mit ihrem Kind im Supermarkt aufgehalten zu haben, als ihr Kind plötzlich zu schreien begann. Daraufhin sei ein etwa 50 Jahre alter Mann mit grauen, schulterlangen Haaren auf sie zugegangen, habe sie verbal beleidigt und ihr zudem den Mittelfinger gezeigt. Das Verhalten des Mannes habe die Frau massiv schockiert.

Laut der Geschädigten könnten andere Kunden den Vorfall beobachtet haben. Der Täter wird auf etwa 180 cm Körpergröße geschätzt.

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.