Mann zeigt seinen Pimmel und speichert auch gleich seine Telefonnummer im Handy einer 22-jährige Frau

WÜRZBURG/SANDERAU – Am frühen Samstagmorgen gegen 06:15 Uhr wurde eine junge Frau auf ihrem Weg zur Arbeit von einem unbekannten jungen Mann belästigt und sexuell bedrängt.

Der Mann verfolgte die Frau, sprach sie mehrfach an, setzte sich im Bus neben sie und speicherte seine Telefonnummer in ihrem Handy ein. Anschließend folgte er ihr bis zu ihrer Arbeitsstelle, wo er sich vor ihr entblößte und an seinem Glied manipulierte. Erst als die Frau die Aufmerksamkeit eines vorbeifahrenden Autofahrers erregte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete.

Da der Täter seine Telefonnummer im Handy der Geschädigten hinterließ, konnte er schnell ermittelt werden. Er wurde zur Dienststelle gebracht und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.