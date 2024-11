Mann zündet seine eigene Terrasse an

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD – Brand auf Balkon: 36-Jähriger zündet Feuer an

Am Sonntagmorgen gegen 07:15 Uhr kam es in der Andreas-Grieser-Straße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Ein 36-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurde dabei beobachtet, wie er auf seinem Balkon einen Brand entfachte. Der Mann stapelte zunächst Holz, Unrat und andere brennbare Materialien zu einem Haufen und zündete diesen an.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte das Feuer bereits eine Höhe von etwa einem Meter erreicht. Der Mann selbst stand regungslos neben den Flammen. Die anwesenden Polizeibeamten kletterten kurzerhand auf den Balkon und konnten den Brand erfolgreich löschen, bevor größerer Schaden entstand.

Der 36-Jährige, der als psychisch auffällig beschrieben wird, wurde in eine Würzburger Klinik eingeliefert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.



