Manneken Pis: 71-Jähriger uriniert öffentlich

LOHR A.MAIN – Im Landkreis Main-Spessart wurde am 03.07.2025 gegen 14:50 Uhr ein 71-jähriger Mann am Spielplatz in der Anlagestraße gemeldet, der schlafend auf einer Parkbank lag. Zuvor hatte der Mann laut Zeugenangaben lautstark umhergeschimpft und an einen nahegelegenen Baum uriniert.

Die verständigte Streife der Polizeiinspektion Lohr traf den Mann vor Ort an, kontrollierte ihn und sprach einen Platzverweis aus. Zudem erwartet den 71-Jährigen eine Anzeige wegen ordnungswidrigen Verhaltens in Form von Wildurinieren.