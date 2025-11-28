Marbachtalklinik modernisiert mit 20 Millionen Euro
BAD KISSINGEN – Die Marbachtalklinik, eine psychosomatische Fachklinik der Deutschen Rentenversicherung Oldenburg-Bremen, investiert rund 20 Millionen Euro in eines der bedeutendsten Modernisierungsprojekte ihrer Geschichte. Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel würdigte die Investitionsbereitschaft bei einem Unternehmensbesuch als Stärkung für Klinik und Standort.
Die Fachklinik mit 158 Betten wird in den kommenden zweieinhalb Jahren in fünf Bauabschnitten umfassend saniert und technisch erneuert.
Umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen
Die geplanten Maßnahmen zielen auf Sicherheit, Komfort und Zukunftsfähigkeit ab:
Technische Erneuerung: Brandschutz, IT- und Lüftungsinfrastruktur werden auf den neuesten Stand gebracht.
Patientenkomfort: Der Eingangsbereich wird neu gestaltet und die Patientenzimmer vollständig modernisiert.
Gastronomie: Der Küchen- und Speisesaalbereich wird deutlich vergrößert und akustisch optimiert.
Nachhaltigkeit: Es erfolgt eine energetische Sanierung des Schwimmbadbereichs, einschließlich neuer Lüftungstechnik, verbesserter Dachdämmung und der Installation einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung.
Lärmintensive Arbeiten werden so geplant, dass therapeutische Angebote nicht beeinträchtigt werden.
Bedeutung für die Region
Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel und Wirtschaftsförderer Sebastian Bünner zeigten sich erfreut, dass ein Großteil der Arbeiten von Betrieben aus der Region ausgeführt wird. Sie betonten die Bedeutung der Klinik für den Standort, da etwa die Hälfte aller Übernachtungen in Bad Kissingen in den Reha-Einrichtungen stattfindet.
Die Marbachtalklinik belegt derzeit Platz 1 im bundesweiten Vergleich von 329 psychosomatischen Kliniken und Abteilungen. Das Modernisierungsvorhaben dient der strategischen Festigung dieser Spitzenposition.
