Marcel Thein ist neuer Leiter der Integrierten Leitstelle Schweinfurt

Elke Schlösinger (Mitarbeiterin ZRF Schweinfurt), Karin Dütsch (stellv. Geschäftsführerin ZRF Schweinfurt), Landrat Florian Töpper, Marcel Thein (neuer Leiter der ILS Schweinfurt) und Christian Frank (Geschäftsführer ZRF Schweinfurt) Foto: Melina Bosbach-Nemeth/LRASW
LANDKREIS SCHWEINFURT – Marcel Thein hat Anfang des Jahres die Leitung der Integrierten Leitstelle (ILS) Schweinfurt übernommen. Er verantwortet damit die Sicherheit von rund 442.000 Menschen in den Landkreisen Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld, Schweinfurt sowie der Stadt Schweinfurt. Jährlich koordiniert sein Team über die Notrufnummer 112 mehr als 111.000 Einsätze für Rettungsdienst und Feuerwehr.

Landrat Florian Töpper gratulierte dem neuen Leiter bei einem Vor-Ort-Termin und hob die Bedeutung der ILS als unverzichtbaren Teil der regionalen Infrastruktur hervor. Thein ist bereits seit 2021 in der Leitstelle tätig und verfügt über weitreichende Qualifikationen im Krisen- und Katastrophenmanagement sowie im Gesundheitswesen. Zu seinen Kernaufgaben gehören künftig die operative Leitung des Dienstbetriebs sowie die strategische Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit allen Partnern der Gefahrenabwehr.

Unter dem Leitspruch „#team112sw“ möchte Marcel Thein die Leistungsfähigkeit der Leitstelle gezielt stärken und die Vernetzung mit den lokalen Feuerwehren weiter intensivieren. Unterstützt wird er dabei vom Bayerischen Roten Kreuz, das die ILS im Auftrag des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung betreibt. Mit der Neubesetzung sieht sich die Leitstelle gut gerüstet, um den täglich rund 300 eingehenden Notrufen auch in Zukunft mit höchster fachlicher Kompetenz zu begegnen.

