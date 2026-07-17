Mark Forster sorgt für Überraschungskonzert an der Walther-Rathenau-Realschule

SCHWEINFURT – Die Schülerinnen und Schüler der Walther-Rathenau-Realschule der Stadt Schweinfurt haben den ersten ANTENNE BAYERN Schulhof-Gig 2026 nach Unterfranken geholt. Am Donnerstag, 16. Juli, wurde der Schulhof zur Konzertbühne: Als Überraschungsgast trat der deutsche Musiker Mark Forster auf und begeisterte die Jugendlichen mit seinen bekannten Hits.

Mit großem Einsatz beim Online-Voting auf der Homepage des landesweiten Radiosenders ANTENNE BAYERN hatten sich die Schülerinnen und Schüler gegen Schulen aus ganz Bayern durchgesetzt und die meisten Stimmen gesammelt. Die Belohnung folgte nun mit einem exklusiven Konzert mitten im Schulalltag.

Als Mark Forster die Bühne auf dem Schulhof betrat, war die Begeisterung bei den Schülerinnen und Schülern riesig. Der Sänger und Songwriter sorgte mit seinen bekannten Liedern für ausgelassene Stimmung und verwandelte die große Pause in ein besonderes Konzerterlebnis.

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Bekannt wurde er durch zahlreiche Songs, darunter „Au Revoir“ mit Sido, „Chöre“, „194 Länder“, „Flash mich“, „Wir sind groß“, „Sowieso“ und „Übermorgen“.

Die ANTENNE BAYERN Schulhof-Gigs gehören seit Jahren zu den besonderen Aktionen kurz vor den Sommerferien. Eine ganze Schule kann dabei gemeinsam für einen Überraschungsauftritt abstimmen und sich ein Konzert mit professioneller Bühne sowie Ton- und Lichttechnik sichern.