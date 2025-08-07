Markt Stadtlauringen erhält Auszeichnung für aktiven Klimaschutz
STADTLAURINGEN – Der Markt Stadtlauringen ist für sein Engagement im Klimaschutznetzwerk „Nord/West“ der ÜZ Mainfranken ausgezeichnet worden. Im Rahmen des bundesweiten Gütesiegels „Kommunal“ wurde das Netzwerk bei den Berliner Energietagen 2025 als eines der besten in Deutschland geehrt. Die ÜZ Mainfranken, die das Netzwerk leitet, erhielt die Anerkennung für die erfolgreiche Zusammenarbeit und die konkreten Fortschritte im kommunalen Klimaschutz.
An den Klimaschutznetzwerken der ÜZ Mainfranken beteiligen sich insgesamt 47 Kommunen sowie der Landkreis Schweinfurt. Die Netzwerke stehen für eine praxisnahe Zusammenarbeit, fachlichen Austausch und gemeinschaftliche Klimaschutzbemühungen.
Jürgen Kriegbaum, geschäftsführender Vorstand der ÜZ Mainfranken, betonte, dass das Gütesiegel eine wertvolle Anerkennung für die engagierte Arbeit der Kommunen sei und zeige, was möglich ist, wenn Klimaschutz über Gemeindegrenzen hinweg gemeinsam angegangen wird. Die Auszeichnung wurde von der Arbeitsgemeinschaft Energieeffizienz-Netzwerke (ageen) und dem IEEKN verliehen.
