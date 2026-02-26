Markthalle statt Commerzbank in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen verwandelt die ehemalige Commerzbank-Filiale am Marktplatz 1 in eine innovative Markthalle und sucht hierfür ab sofort kreative Mietinteressenten. Das dreigeschossige Gebäude soll ab Mitte Mai einen vielseitigen Mix aus Pop-up-Shops, Gastronomie und Co-Working-Spaces beherbergen.
Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel und Wirtschaftsförderer Sebastian M. Bünner präsentierten das Konzept als Experimentierort für den Wandel der Innenstadt. Um das Risiko für Einzelhändler und Dienstleister zu senken, übernimmt die Stadt in der Startphase einen Teil der Mieten. Im Erdgeschoss stehen Flächen zwischen 7 und 120 Quadratmetern zur Verfügung, die für monatliche Mietpreise von 150 bis 1.000 Euro zuzüglich Nebenkosten angeboten werden. Ziel ist es, ein lebendiges Angebot zu schaffen, das auch sonntags und feiertags Besucher in die Fußgängerzone lockt.
Besondere Nutzungsmöglichkeiten bieten auch die anderen Etagen: Während das Untergeschoss mit seinen Tresoren ideal für Escape-Rooms oder Showrooms geeignet ist, bieten die Räume im ersten Obergeschoss einen erstklassigen Blick über den Marktplatz und Platz für moderne Büros oder Co-Working. Die Realisierung des Projekts ist daran geknüpft, dass mindestens die Hälfte der Erdgeschossflächen vermietet wird. Zunächst ist ein Testzeitraum von bis zu sechs Monaten vorgesehen, mit der Option auf Verlängerung, bis sich die Markthalle nach einem Jahr privatwirtschaftlich tragen soll.
Wenn du Teil dieses neuen Zentrums für Austausch und Innovation werden möchtest, kannst du deine Bewerbung bis Mittwoch, den 8. April, einreichen. Das entsprechende Formular findest du online unter www.badkissingen.de/markthalle Nach einer kurzen Phase für Umbau und Schönheitsreparaturen im April und Mai soll der Betrieb bereits im kommenden Monat starten.
