Marktheidenfelder Polizei dankt ehrlichen Findern

REGION MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Verlorene Geldbeutel, Smartphones oder Handtaschen: Im Juni 2026 haben sich besonders viele ehrliche Finderinnen und Finder bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld gemeldet und gefundene Wertgegenstände abgegeben. Die Polizei nimmt dies zum Anlass, diesen Alltagshelden stellvertretend für viele andere zu danken.

Ob Bargeld, Ausweispapiere oder persönliche Gegenstände – viele Menschen sind auf die Hilfe ehrlicher Finder angewiesen. Im Juni hatten sich sechs Finderinnen und Finder bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld gemeldet. Sie hatten verschiedene Wertgegenstände in der Öffentlichkeit entdeckt und anschließend den Beamten übergeben.

Besonders bemerkenswert war der Fund einer Banktasche mit rund 1.250 Euro Bargeld, die in einem Straßengraben gefunden wurde. Darüber hinaus wurden drei Smartphones, unter anderem in einem Schwimmbad oder am Busbahnhof, eine Geldbörse mit mehr als 100 Euro Bargeld, eine Handtasche samt Geldbeutel sowie ein amtliches Kennzeichen von den Findern abgegeben.

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„Ich bin über-über-überglücklich und dem Finder absolut dankbar. Ich hatte mich unterhalten und die Banktasche auf das Autodach gelegt.“ – Der Verlierer der Banktasche zeigte sich erleichtert über die Rückgabe.

Auch eine Besitzerin einer gefundenen Geldbörse war dankbar: „Ich war kurz zum Einkaufen, wobei mir mein Portemonnaie aus der Tasche gefallen sein muss. Zum Glück wurde es gefunden. Die Polizei rief mich an, da hatte ich den Verlust noch gar nicht bemerkt. Der Verlust hätte einen enormen Stress bedeutet – Ausweis, Führerschein, Kredit- und EC-Karten waren darin.“

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bedankt sich bei allen ehrlichen Finderinnen und Findern, die mit ihrem Verhalten dazu beitragen, verlorene Gegenstände wieder zu ihren Besitzern zurückzubringen.