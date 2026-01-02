Auto IU

Markttermine in 2026 in Bad Kissingen

2. Januar 2026Letztes Update 2. Januar 2026
Foto: 2fly4
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Das Markttreiben in Bad Kissingen findet hauptsächlich auf dem Rathausplatz, dem Füllbacher Hof, dem Eisenstädter Platz, dem Klieglplatz, der Spitalgasse sowie in der Kirchgasse statt.

1. Jahrmärkte 2026

Die Verkaufszeiten sind an Werktagen von 8:00 bis 18:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10:30 bis 18:00 Uhr.

Markt Datum Wochentag
Josefi-Markt 19. März 2026 Donnerstag
Walburgi-Markt 7. Mai 2026 Donnerstag
Matthäi-Markt 24. September 2026 Donnerstag
Herbst-Markt 18. Oktober 2026 Sonntag
Martini-Markt 5. November 2026 Donnerstag
Weihnachtsmarkt 3. Dezember 2026 Donnerstag

2. Regelmäßige Wochenmärkte

Diese Märkte finden nicht an Feiertagen statt.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr
Markt Ort Häufigkeit Uhrzeit
Wochenmarkt Rathausplatz Dienstags 09:00 bis ca. 10:15 Uhr
Wochenmarkt Rathausplatz Donnerstags 07:30 bis ca. 13:00 Uhr
Grüner Markt Marktplatz, Fußgängerzone Samstags 08:00 bis ca. 13:00 Uhr
Bauernmarkt Rathausplatz Jeden dritten Samstag im Monat 08:30 bis 12:00 Uhr

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es, insbesondere beim Donnerstagsmarkt, zu jahreszeitenbedingten Pausen kommen kann.

VERMISST - Bitte helft mit!
Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. Januar 2026Letztes Update 2. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)