Markttermine in 2026 in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Das Markttreiben in Bad Kissingen findet hauptsächlich auf dem Rathausplatz, dem Füllbacher Hof, dem Eisenstädter Platz, dem Klieglplatz, der Spitalgasse sowie in der Kirchgasse statt.
1. Jahrmärkte 2026
Die Verkaufszeiten sind an Werktagen von 8:00 bis 18:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10:30 bis 18:00 Uhr.
|Markt
|Datum
|Wochentag
|Josefi-Markt
|19. März 2026
|Donnerstag
|Walburgi-Markt
|7. Mai 2026
|Donnerstag
|Matthäi-Markt
|24. September 2026
|Donnerstag
|Herbst-Markt
|18. Oktober 2026
|Sonntag
|Martini-Markt
|5. November 2026
|Donnerstag
|Weihnachtsmarkt
|3. Dezember 2026
|Donnerstag
2. Regelmäßige Wochenmärkte
Diese Märkte finden nicht an Feiertagen statt.
|Markt
|Ort
|Häufigkeit
|Uhrzeit
|Wochenmarkt
|Rathausplatz
|Dienstags
|09:00 bis ca. 10:15 Uhr
|Wochenmarkt
|Rathausplatz
|Donnerstags
|07:30 bis ca. 13:00 Uhr
|Grüner Markt
|Marktplatz, Fußgängerzone
|Samstags
|08:00 bis ca. 13:00 Uhr
|Bauernmarkt
|Rathausplatz
|Jeden dritten Samstag im Monat
|08:30 bis 12:00 Uhr
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es, insbesondere beim Donnerstagsmarkt, zu jahreszeitenbedingten Pausen kommen kann.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!