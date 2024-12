Markus Hümpfer lädt zum Vortrag: Trump 2.0 und seine Folgen

SCHWEINFURT/BERLIN/USA – Eine zweite Amtszeit von Donald Trump wirft bereits jetzt ihre Schatten voraus. Besonders die von ihm angedrohten Zölle auf europäische Exporte könnten gravierende Auswirkungen auf die exportorientierte Wirtschaft in unserer Region Schweinfurt haben.

Auch Deutschland und Europa sehen sich neuen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübergestellt.

Gemeinsam mit dem renommierten Experten für transatlantische Beziehungen, Julian Müller-Kaler, lädt Markus Hümpfer, MdB, zu einer Veranstaltung ein, um die möglichen Folgen zu analysieren und Lösungsansätze zu diskutieren.

Titel: „Trump 2.0 und seine Folgen – Auswirkungen auf Deutschland, Europa und die regionale Wirtschaft“

Datum: Freitag, 03. Januar 2025

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Ort: AWO Clubraum Schweinfurt, Kornmarkt 24, 97421 Schweinfurt

Julian Müller-Kaler, ein gebürtiger Sommeracher, arbeitet am renommierten Stimson Center in Washington D.C., leitet dort das Programm für strategische Vorausschau und ist Associate Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mit seiner Expertise wird er einen umfassenden Einblick in die möglichen geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen geben. Auch Vertreter der lokalen Wirtschaft und Arbeitnehmervertreter werden anwesend sein, um gemeinsam regionale Perspektiven und Handlungsoptionen zu erörtern.