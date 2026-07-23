Martin Schmidl übernimmt Leitung von ver.di in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di in Schweinfurt steht ein Führungswechsel an. Die bisherige Bezirksgeschäftsführerin Marietta Eder wechselt nach ihrer Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden des DGB Bayern auf die Landesebene. Ihre Nachfolge als Bezirksgeschäftsführer übernimmt Martin Schmidl.

Schmidl war bislang stellvertretender Bezirksgeschäftsführer und Rechtsschutzsekretär. Zum Amtsantritt betont er die Bedeutung einer engen Verbindung zu den Beschäftigten in der Region: „Unsere Mitglieder brauchen eine starke Stimme, die ihre Interessen konsequent vertritt. Ich freue mich darauf, diese Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit meinem Team daran zu arbeiten, die Interessen und Rechte unserer Mitglieder erfolgreich durchzusetzen.“

Verstärkung erhält die Bezirksgeschäftsstelle durch Katharina Räth. Die erfahrene Gewerkschaftssekretärin wechselt nach Schweinfurt und übernimmt die Betreuung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sowie weiterer Dienstleistungsbranchen. Gleichzeitig wurde sie zur stellvertretenden Bezirksgeschäftsführerin ernannt.

„Sie sind das Rückgrat unseres Gemeinwesens. Deshalb setze ich mich mit voller Kraft dafür ein, dass sie gute Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung und echte Wertschätzung erfahren. Mein Engagement gilt einer solidarischen Region, in der der Sozialstaat nicht nur versprochen, sondern gelebt wird“, erklärt Räth.

Mit dem personellen Wechsel stellt sich der ver.di-Bezirk Schweinfurt neu auf. Schmidl und Räth betonen, dass die Mitgliederorientierung sowie die konsequente Vertretung der Interessen der Beschäftigten auch künftig im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen.