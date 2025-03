Massiv alkoholisiert über Flurweg gerast

RETZBACH – Am Freitagabend gegen 18 Uhr bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Karlstadt während einer Streifenfahrt im Gewerbegebiet eine große Staubwolke auf einem Schotterweg. Diese wurde von einem Pkw verursacht, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Alkoholisiert am Steuer

Die Beamten hielten das Fahrzeug zur Kontrolle an und stellten bei dem 33-jährigen Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 0,81 mg/L fest, was etwa 1,62 Promille entspricht. Daraufhin wurde die Weiterfahrt sofort unterbunden, und der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Führerschein sichergestellt

Ob der Fahrer neben Alkohol noch weitere berauschende Substanzen konsumiert hatte, wird die Blutuntersuchung im Labor zeigen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem wurde sein Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt.