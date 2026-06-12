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Massive Verstöße auf der B 286: Sattelzug mit 13.000 Euro Bußgeld gestoppt

12. Juni 2026Letztes Update 12. Juni 2026
Massive Verstöße auf der B 286: Sattelzug mit 13.000 Euro Bußgeld gestoppt
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SCHWEBHEIM – Im Zuge der unterfränkischen Aktionswoche zur Verkehrssicherheit gelang der Polizei ein deutlicher Erfolg gegen Regelverstöße im Schwerlastverkehr. Ein Sattelzug, der in der Nacht zu Donnerstag auf der B 286 bei Schwebheim kontrolliert wurde, musste aufgrund gravierender Mängel seine Fahrt sofort beenden.

Schwerwiegende Verstöße festgestellt

Gegen 01:00 Uhr stoppten Polizeibeamte das Fahrzeug für eine routinemäßige Überprüfung. Dabei stießen die Einsatzkräfte auf eine Vielzahl schwerwiegender Verstöße, die die Verkehrssicherheit unmittelbar gefährdeten:

Konsequenzen: Stopp der Fahrt und hohes Bußgeld

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Die Beamten untersagten dem 39-jährigen ukrainischen Fahrzeugführer daraufhin konsequent die Weiterfahrt. Zudem wurde ein Bußgeld in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro festgesetzt. Die Kosten werden aufgeteilt:

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  • 5.000 Euro muss der Fahrer selbst tragen.

  • 8.000 Euro (der verbleibende Teil) fallen zulasten des Transportunternehmens an, in dessen Auftrag der Lkw unterwegs war.

Fokus der Aktionswoche Verkehrssicherheit

Dieser Fall unterstreicht die Relevanz der derzeit laufenden Aktionswoche der unterfränkischen Polizei. Die Beamten haben ihre Kontrolltätigkeit in der Region deutlich intensiviert. Im Fokus stehen dabei insbesondere:

  • Schwerlastverkehr

  • Geschwindigkeitskontrollen

  • Ablenkung am Steuer (z. B. durch Mobiltelefonnutzung)

  • Alkohol- und Drogeneinfluss

  • Insassensicherung

Die Polizei betont, dass die Verkehrssicherheit ein zentrales Aufgabenfeld bleibt, das auch über die Aktionswoche hinaus höchste Priorität bei der täglichen Arbeit genießt.


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