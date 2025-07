Massiver Auffahrunfall mit Folgen

LOHR A.MAIN – STEINBACH – Am Dienstagabend kam es im Lohrer Ortsteil STEINBACH zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und erheblichen Sachschäden.

Gegen 19 Uhr befuhr eine 69-jährige Opel-Fahrerin die Hofstettener Straße in Richtung HOFSTETTEN. An der letzten Einmündung am Ortsausgang STEINBACH beabsichtigte sie, nach rechts abzubiegen. Ein 63-jähriger BMW-Fahrer, der sich unmittelbar hinter dem Opel befand, erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr mit seiner rechten Fahrzeugfront auf das linke Heck des abbiegenden Fahrzeugs auf.

Durch den Aufprall wurde der Opel beschleunigt und in ein angrenzendes Feld geschoben. Im BMW lösten mehrere Airbags aus, das Fahrzeug kam schließlich mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein zufällig vorbeikommender Passant leistete Erste Hilfe beim BMW-Fahrer, bevor der Rettungsdienst eintraf und die weitere Versorgung übernahm. Der 63-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Opel-Fahrerin erlitt einen Schock.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass von wirtschaftlichen Totalschäden auszugehen ist. Die Freiwillige Feuerwehr STEINBACH übernahm während der Unfallaufnahme und der Bergung des BMW die komplette Sperrung der Fahrbahn sowie die Verkehrsregelung.