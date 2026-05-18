Auto IU

„Masterplan Prävention“: Schweinfurt setzt auf mehr Fitness und Vorsorge im Alltag

18. Mai 2026Letztes Update 18. Mai 2026
„Masterplan Prävention“: Schweinfurt setzt auf mehr Fitness und Vorsorge im Alltag
von rechts : Anja Lehmeyer und Janina Scheblein (GesundheitsregionPlus Stadt und Landkreis Schweinfurt), Zoe Beckmann (Leiterin der Abteilung Soziales und Gesundheit am Landratsamt Schweinfurt), Dr. Till Beiwinkel (Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit), Alwine Schmidt (Prävention Gesundheitsamt) und Matthias Gehrig (Leitung Gesundheitsamt). Foto: Andreas Kempf/Landratsamt Schweinfurt
Sparkasse

STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Gesundheitsförderung direkt vor die Haustür der Bürger bringen: Das ist das Ziel des bayerischen „Masterplans Prävention“, den Gesundheitsministerin Judith Gerlach im Oktober 2025 auf den Weg gebracht hat. Nun trafen sich zahlreiche Experten und Akteure im Schweinfurter Landratsamt zur regionalen Präventionskonferenz, um die über 250 Maßnahmen des Freistaats in konkrete Angebote für die Region Schweinfurt zu verwandeln.

Steigende Zahlen chronischer Erkrankungen, der demografische Wandel und der spürbare Fachkräftemangel im Pflege- und Medizinsektor setzen das Gesundheitssystem massiv unter Druck. Das Gesundheitsamt Schweinfurt und die Geschäftsstelle der GesundheitsregionPlus wollen dem durch gezielte, leicht zugängliche Angebote im Alltag entgegenwirken.

Sport und Bewegung für alle mitten in der Stadt

News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön
Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Prävention soll nicht nur Theorie bleiben, sondern für jeden erlebbar sein. Deshalb setzen die Verantwortlichen auf kostenfreie, öffentliche Aktionen ohne Hürden. Ein erstes großes Highlight im Rahmen des neuen Landesprogramms „Sport vor Ort – draußen, offen, für alle“ steht bereits fest:

Das könnte Dich auch interessieren:

Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst

Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

  • Öffentliche Trainingsstunde: Am 30. September 2026 um 13:00 Uhr sind Jung und Alt zu einer gemeinsamen Bewegungseinheit auf den Schillerplatz in Schweinfurt eingeladen.

  • Etablierte Angebote: Gleichzeitig wird das bestehende Konzept der beliebten und gut angenommenen Spazierrunden für Stadt und Landkreis Schweinfurt an einem eigenen Infostand vorgestellt.

Ausblick auf den bayerischen Präventionstag

Der nächste Meilenstein für die Gesundheitsakteure ist der bayerische Präventionstag am 12. Oktober. Die Teilnehmer der Konferenz nutzten die Plattform im Landratsamt, um erste kreative Ideen und Strategien zu entwickeln, wie präventive Angebote an diesem Aktionstag noch flächendeckender in der Region verankert werden können.

Weiterführende Informationen zum landesweiten „Masterplan Prävention“ sowie zu den einzelnen Modulen finden Interessierte online auf der Serviceplattform des Ministeriums unter www.stmgp.bayern.de/vorsorge/

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

18. Mai 2026Letztes Update 18. Mai 2026

Mehr

Hilfe in schweren Zeiten: Johanniter gründen „Lacrima“ für trauernde Kinder in Unterfranken

Hilfe in schweren Zeiten: Johanniter gründen „Lacrima“ für trauernde Kinder in Unterfranken

18. Mai 2026
Laternenmast umgeknickt und geflüchtet: Polizei sucht großen Mercedes nach Unfall in Haßfurt

Laternenmast umgeknickt und geflüchtet: Polizei sucht großen Mercedes nach Unfall in Haßfurt

18. Mai 2026
Teilediebe auf Autohaus-Gelände: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen – 6.000 Euro Schaden

Teilediebe auf Autohaus-Gelände: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen – 6.000 Euro Schaden

18. Mai 2026
News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön vom 18.05.26

News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön vom 18.05.26

18. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)