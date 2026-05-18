„Masterplan Prävention“: Schweinfurt setzt auf mehr Fitness und Vorsorge im Alltag
STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Gesundheitsförderung direkt vor die Haustür der Bürger bringen: Das ist das Ziel des bayerischen „Masterplans Prävention“, den Gesundheitsministerin Judith Gerlach im Oktober 2025 auf den Weg gebracht hat. Nun trafen sich zahlreiche Experten und Akteure im Schweinfurter Landratsamt zur regionalen Präventionskonferenz, um die über 250 Maßnahmen des Freistaats in konkrete Angebote für die Region Schweinfurt zu verwandeln.
Steigende Zahlen chronischer Erkrankungen, der demografische Wandel und der spürbare Fachkräftemangel im Pflege- und Medizinsektor setzen das Gesundheitssystem massiv unter Druck. Das Gesundheitsamt Schweinfurt und die Geschäftsstelle der GesundheitsregionPlus wollen dem durch gezielte, leicht zugängliche Angebote im Alltag entgegenwirken.
Sport und Bewegung für alle mitten in der Stadt
Prävention soll nicht nur Theorie bleiben, sondern für jeden erlebbar sein. Deshalb setzen die Verantwortlichen auf kostenfreie, öffentliche Aktionen ohne Hürden. Ein erstes großes Highlight im Rahmen des neuen Landesprogramms „Sport vor Ort – draußen, offen, für alle“ steht bereits fest:
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Öffentliche Trainingsstunde: Am 30. September 2026 um 13:00 Uhr sind Jung und Alt zu einer gemeinsamen Bewegungseinheit auf den Schillerplatz in Schweinfurt eingeladen.
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Etablierte Angebote: Gleichzeitig wird das bestehende Konzept der beliebten und gut angenommenen Spazierrunden für Stadt und Landkreis Schweinfurt an einem eigenen Infostand vorgestellt.
Ausblick auf den bayerischen Präventionstag
Der nächste Meilenstein für die Gesundheitsakteure ist der bayerische Präventionstag am 12. Oktober. Die Teilnehmer der Konferenz nutzten die Plattform im Landratsamt, um erste kreative Ideen und Strategien zu entwickeln, wie präventive Angebote an diesem Aktionstag noch flächendeckender in der Region verankert werden können.
Weiterführende Informationen zum landesweiten „Masterplan Prävention“ sowie zu den einzelnen Modulen finden Interessierte online auf der Serviceplattform des Ministeriums unter www.stmgp.bayern.de/vorsorge/
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