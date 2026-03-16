Max-Fest in Bad Kissingen mit Aktionstag und verkaufsoffenem Sonntag
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Am 18. und 19. April wird der Frühling mit der dritten Auflage des Max-Festes begrüßt, das ein vielseitiges Programm aus Musik, Führungen und Kulinarik bietet. Ein besonderer Höhepunkt ist der Aktionstag am Samstag mit kostenfreien Angeboten sowie der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt.
Der Samstag startet um 9:30 Uhr mit einem Heilwasser-Tasting, gefolgt von einem Konzert der Staatsbad Philharmonie und dem Saisonstart der Dampferle. Zu den exklusiven Programmpunkten gehören die feierliche Quellensegnung in der Brunnenhalle um 11:00 Uhr sowie kostenfreie Führungen hinter die Kulissen der Heilquellentechnik und durch die Parkanlagen. Das Kurgarten Café öffnet am Nachmittag mit Bewirtung durch das Weinwerk und das Parkwohnstift, während das Jugendmusikkorps und ein Spieleprogramm für Unterhaltung sorgen. Um 17:00 Uhr feiern zudem die neuen Musik-Wasser-Spiele im Rosengarten Premiere.
Am Sonntag laden die Einzelhändler von 13:00 bis 17:00 Uhr zum Bummeln in die Innenstadt ein. Tickets für kostenpflichtige Führungen sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971 8048-444 oder per E-Mail unter kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Für die Technikführung in der KissSalis Therme ist eine Anmeldung unter www.kisssalis.de/technikfuehrung erforderlich.
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