Medienkompetenz frühzeitig fördern: Info-Veranstaltung für Eltern am 21. November im Landratsamt Schweinfurt
SCHWEINFURT / STADT UND LANDKREIS – Am Freitag, den 21. November 2025, findet um 18:00 Uhr der kostenlose Vortrag „Groß werden in der digitalen Welt – Früh übt sich?!“ mit Referentin Petra Keller statt, der sich mit den Auswirkungen und dem bewussten Umgang mit digitalen Medien im Familienalltag befasst.
Der Vortrag richtet sich an Eltern, Erziehungsberechtigte und Fachkräfte und beleuchtet die Chancen und Risiken der Mediennutzung von Kleinkindern sowie die Rolle der Eltern als Vorbilder. Ziel ist es, Orientierung und Sicherheit für die Begleitung von Kindern in der digitalen Welt zu geben.
Die Veranstaltung wird von der GesundheitsregionPlus Stadt und Landkreis Schweinfurt gemeinsam mit dem Netzwerk Familienbildung Region Schweinfurt und der AOK Bayern organisiert.
- Datum: Freitag, 21. November 2025
- Uhrzeit: 18:00 Uhr
- Ort: Sitzungssaal des Landratsamtes Schweinfurt oder online via Webex (digitale Teilnahme)
Um eine Anmeldung wird gebeten unter www.landkreis-schweinfurt.de/medienmuendigkeit. Bei digitaler Teilnahme wird der Einwahl-Link etwa eine Woche vor der Veranstaltung zugesandt.
