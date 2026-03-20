Auto IU

Medienworkshop „Smartphone-Video-Checker“: Professionelle Clips selbst erstellen

20. März 2026Letztes Update 20. März 2026
Medienworkshop „Smartphone-Video-Checker“: Professionelle Clips selbst erstellen
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Sparkasse

SENNFELD IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Samstag, den 11. April 2026, bietet der Kreisjugendring Schweinfurt einen spannenden Medienworkshop für Jugendliche ab 13 Jahren an. Von 09:30 bis 12:00 Uhr lernen die Teilnehmenden in der Geschäftsstelle in Sennfeld, wie sie mit dem eigenen Smartphone hochwertige Videos produzieren.

Unter der Leitung von Referent Christoph erfahren die Jugendlichen, wie sie coole Aufnahmen machen, packende Geschichten filmisch umsetzen und ihr Material direkt am Handy bearbeiten. Zum Einsatz kommt dabei die kostenlose App CapCut, mit der Musik, Effekte und Übergänge so kombiniert werden, dass die Ergebnisse den Standards von Plattformen wie TikTok oder Instagram entsprechen.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Johanniter Hausnotruf testen

Wichtige Details zum Workshop:

Das könnte Dich auch interessieren:

Vielzweckschere MULTICO macht so viele klein und auch auf...

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

  • Termin: Samstag, 11.04.2026, von 09:30 bis 12:00 Uhr.

  • Ort: Geschäftsstelle des KJR, Felix-Wankel-Str. 3, 97526 Sennfeld.

  • Voraussetzungen: Ein eigenes Smartphone und die vorab installierte App CapCut (bei unter 18-Jährigen ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten erforderlich).

  • Teilnahmegebühr: 35 €.

  • Anmeldeschluss: 23.03.2026.

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über das Portal des Kreisjugendrings:

https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.kjr-sw.de%2Fveranstaltungen%2Ffreizeiten-und-fahrten%2F

Für weitere Informationen oder Rückfragen steht Anne Oertel als Ansprechpartnerin zur Verfügung:

09721/6462036 oder anne.oertel@kjr-sw.de

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

20. März 2026Letztes Update 20. März 2026

Mehr

7-jähriger Radfahrer bei Unfall mit Pkw verletzt

7-jähriger Radfahrer bei Unfall mit Pkw verletzt

20. März 2026
Sennfeld räumt auf: Große Flurreinigung am 21. März

Sennfeld räumt auf: Große Flurreinigung am 21. März

20. März 2026
Zwei Eisautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet

Zwei Eisautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet

20. März 2026
Ermittlungen der Polizei Haßfurt nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

Ermittlungen der Polizei Haßfurt nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

20. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)