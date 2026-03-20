Medienworkshop „Smartphone-Video-Checker“: Professionelle Clips selbst erstellen
SENNFELD IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Samstag, den 11. April 2026, bietet der Kreisjugendring Schweinfurt einen spannenden Medienworkshop für Jugendliche ab 13 Jahren an. Von 09:30 bis 12:00 Uhr lernen die Teilnehmenden in der Geschäftsstelle in Sennfeld, wie sie mit dem eigenen Smartphone hochwertige Videos produzieren.
Unter der Leitung von Referent Christoph erfahren die Jugendlichen, wie sie coole Aufnahmen machen, packende Geschichten filmisch umsetzen und ihr Material direkt am Handy bearbeiten. Zum Einsatz kommt dabei die kostenlose App CapCut, mit der Musik, Effekte und Übergänge so kombiniert werden, dass die Ergebnisse den Standards von Plattformen wie TikTok oder Instagram entsprechen.
Wichtige Details zum Workshop:
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Termin: Samstag, 11.04.2026, von 09:30 bis 12:00 Uhr.
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Ort: Geschäftsstelle des KJR, Felix-Wankel-Str. 3, 97526 Sennfeld.
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Voraussetzungen: Ein eigenes Smartphone und die vorab installierte App CapCut (bei unter 18-Jährigen ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten erforderlich).
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Teilnahmegebühr: 35 €.
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Anmeldeschluss: 23.03.2026.
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über das Portal des Kreisjugendrings:
https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.kjr-sw.de%2Fveranstaltungen%2Ffreizeiten-und-fahrten%2F
Für weitere Informationen oder Rückfragen steht Anne Oertel als Ansprechpartnerin zur Verfügung:
09721/6462036 oder anne.oertel@kjr-sw.de
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