Medienworkshop „Smartphone-Video-Checker“

Medienworkshop „Smartphone-Video-Checker“
Symbolfoto: 2fly4
SENNFELD – Der Kreisjugendring Schweinfurt veranstaltet am Samstag, den 11. April 2026, einen speziellen Medien-Workshop für Jugendliche ab 13 Jahren, die das professionelle Filmen mit dem Smartphone erlernen möchten. In der Geschäftsstelle in Sennfeld vermittelt Workshopleiter Christoph Techniken für coole Aufnahmen und zeigt, wie man spannende Storys direkt am Handy umsetzt. Ziel des Vormittagskurses ist es, den Teilnehmern das nötige Werkzeug an die Hand zu geben, damit ihre Videos qualitativ mit Inhalten auf TikTok und Instagram mithalten können.

Im Fokus des Kurses steht die praktische Anwendung der kostenlosen Videoschnitt-App CapCut. Die Jugendlichen lernen, wie sie ihr gefilmtes Material mit Musik, Effekten und dynamischen Übergängen zu Highlight-Clips zusammenfügen. Für die Teilnahme sind lediglich ein eigenes Smartphone und die vorinstallierte App erforderlich, wobei minderjährige Nutzer die Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten für die Nutzung der Software benötigen.

Die Teilnahmegebühr für den zweieinhalbstündigen Workshop beträgt 35 Euro, Anmeldeschluss ist der 29. März 2026. Da die Plätze für das Medienangebot begrenzt sind, erfolgt die Buchung ausschließlich über das Online-Portal des Kreisjugendrings. Bei weiteren Fragen zur technischen Ausstattung oder zum Ablauf steht Anne Oertel vom KJR telefonisch oder per E-Mail beratend zur Seite.

