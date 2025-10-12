Medikamente per Klick Bamberg Baskets feiern ersten Saisonsieg

Auto IU

12. Oktober 2025Letztes Update 12. Oktober 2025
BAMBERG – Am 3. Spieltag in der Toyota 2. Damen Basketball Bundesliga sicherten sich die Damen der Medikamente per Klick Bamberg Baskets vor 171 Zuschauern in der Graf-Stauffenberg-Halle ihren ersten Saisonsieg. Die Bambergerinnen gewannen am Samstagnachmittag gegen die Eisvögel des USC Freiburg 2 mit 76:69 (35:36) und entschieden die Partie dank eines sehr starken Schlussviertels (22:9) für sich. Überragende Spielerin war Hailey van Roekel mit 21 Punkten, 9 Rebounds und 4 Assists.

Die Anfangsphase war ausgeglichen, bis die Gäste aus dem Breisgau mit einem 7:0-Lauf auf 6:13 (6. Minute) davonzogen und das erste Viertel mit 9:16 beendeten. Im zweiten Viertel bauten die Freiburgerinnen ihre Führung zeitweise auf 16:29 (16. Minute) aus, was das Team von Head Coach Samuel Gloser wachrüttelte. Durch einen 19:7-Lauf kämpften sich die Bambergerinnen bis zur Halbzeit auf 35:36 heran.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Hailey van Roekel per Dreier beim 38:36 (21. Minute) für die erste Bamberger Führung. Josephine Abbott baute den Vorsprung auf 49:40 (24. Minute) aus, doch die Eisvögel konterten mit einem 10:0-Lauf und holten sich die Führung zurück (49:50/27. Minute), um das dritte Viertel mit 54:60 zu beenden.

Zu Beginn des Schlussabschnitts starteten die Bambergerinnen einen 7:0-Run, bei dem Lara Mendl ihren dritten Dreier der Partie zum 61:60 (33. Minute) traf. Obwohl die Freiburgerinnen 3:34 Minuten vor dem Ende noch einmal zum 65:65 ausgleichen konnten, sorgten der entscheidende Dreier von Hailey van Roekel zum 73:68 und der Korbleger von Elise Tweedie 79 Sekunden vor Schluss zum 75:69 für die Entscheidung und den ersten Saisonsieg.

