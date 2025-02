Medizin-Studentinnen zu Gast im Landkreis Schweinfurt

LANDKREIS SCHWEINFURT – In diesem Jahr gibt es gleich zwei Besonderheiten: Zum fünften Mal wird das „Schweinfurter Praktikum Plus – Hausarzt im Grünen“ der Gesundheitsregionplus angeboten, und erstmals beinhaltet das Programm eine neue Fachveranstaltung.

Neun Medizinstudentinnen der Universität Würzburg absolvieren in den kommenden zwei Wochen ihr hausärztliches Blockpraktikum in Stadt und Landkreis Schweinfurt. Ziel des Programms ist es, angehende Ärztinnen und Ärzte für die hausärztliche Tätigkeit zu begeistern – insbesondere in ländlichen Regionen.

Der offizielle Auftakt fand in der Geomed-Kreisklinik in Gerolzhofen statt. Landrat Florian Töpper begrüßte die Teilnehmerinnen gemeinsam mit Anja Lehmeyer, der Leiterin der Gesundheitsregionplus. Er betonte: „Das ‚Schweinfurter Praktikum Plus‘ bietet eine hervorragende Gelegenheit, mit erfahrenen Ärztinnen und Ärzten in den Austausch zu treten und wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln. Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Region hat hohe Priorität, umso erfreulicher ist das anhaltend große Interesse an diesem Programm.“

Nach der Begrüßung startete für die Studentinnen direkt ein Sonografie-Kurs mit Dr. Manfred Klein und Dr. Matthias Wulf. Neu im diesjährigen Programm ist zudem eine Fachveranstaltung im Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin in Werneck, geleitet vom Ärztlichen Direktor Prof. Dr. Maximilian Gahr.

Während ihres Praktikums wohnen die Teilnehmerinnen gemeinsam im Landkreis Schweinfurt. Neben der medizinischen Ausbildung erwartet sie ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm. Die Unterkunft sowie alle begleitenden Workshops und Aktivitäten werden kostenfrei angeboten – eine Zusammenarbeit mit niedergelassenen Praxen und Kliniken in der Region.

Hintergrund: Das „Schweinfurter Praktikum Plus – Hausarzt im Grünen“ ist eine jährlich stattfindende, zweiwöchige Veranstaltungsreihe der Gesundheitsregionplus von Stadt und Landkreis Schweinfurt in Kooperation mit der Arbeitsgruppe Landärzte. Es dient der gezielten Nachwuchsförderung im hausärztlichen Bereich und findet in diesem Jahr vom 16. bis 28. Februar bereits zum fünften Mal statt.