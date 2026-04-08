Auto IU

Medizinischer Notfall auf der B286: Mazda kommt von Fahrbahn ab

8. April 2026Letztes Update 8. April 2026
Medizinischer Notfall auf der B286: Mazda kommt von Fahrbahn ab
Foto: 2fly4
Sparkasse

KOLITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Ein medizinischer Notfall am Steuer hat am Freitagabend einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 286 verursacht. Ein 67-jähriger Autofahrer verlor während der Fahrt das Bewusstsein, woraufhin sein Wagen von der Straße abkam und eine Böschung hinabstürzte.

Gegen 21:10 Uhr befuhr der Mann mit seinem Mazda die B286 von Unterspiesheim kommend in Fahrtrichtung Schweinfurt. Nach dem plötzlichen Kontrollverlust steuerte das Fahrzeug führerlos nach rechts von der Fahrbahn.

Vater und Sohn leicht verletzt

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Kulturamt Haßfurt Events - Conny

Neben dem 67-jährigen Fahrer befand sich dessen 29-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz. Beide Insassen erlitten durch das Unfallgeschehen glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung vor Ort und brachte beide Männer zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das könnte Dich auch interessieren:

DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort

Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Kurzzeitige Sperrung während der Bergungsarbeiten

An dem Mazda entstand Sachschaden, das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Böschungsbereich geborgen werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen sowie zur Absicherung der Unfallstelle durch die Polizei musste die Fahrbahn der B286 zeitweise einseitig für den Verkehr gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

8. April 2026Letztes Update 8. April 2026

Mehr

Dreister Diebstahl in Oberwerrn: Unbekannter entwendet Schmuck aus Wohnhaus

Dreister Diebstahl in Oberwerrn: Unbekannter entwendet Schmuck aus Wohnhaus

8. April 2026
Scheunenbrand in Nüdlingen: Großaufgebot der Feuerwehr im nächtlichen Einsatz

Scheunenbrand in Nüdlingen: Großaufgebot der Feuerwehr im nächtlichen Einsatz

8. April 2026
Verpuffung in Wohnhaus in Knetzgau: 89-Jähriger verstorben

Verpuffung in Wohnhaus in Knetzgau: 89-Jähriger verstorben

8. April 2026
Junge Philharmonie Würzburg: Frühlingskonzerte in der Hochschule für Musik

Junge Philharmonie Würzburg: Frühlingskonzerte in der Hochschule für Musik

8. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)