Medizinischer Notfall auf der B286: Mazda kommt von Fahrbahn ab
KOLITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Ein medizinischer Notfall am Steuer hat am Freitagabend einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 286 verursacht. Ein 67-jähriger Autofahrer verlor während der Fahrt das Bewusstsein, woraufhin sein Wagen von der Straße abkam und eine Böschung hinabstürzte.
Gegen 21:10 Uhr befuhr der Mann mit seinem Mazda die B286 von Unterspiesheim kommend in Fahrtrichtung Schweinfurt. Nach dem plötzlichen Kontrollverlust steuerte das Fahrzeug führerlos nach rechts von der Fahrbahn.
Vater und Sohn leicht verletzt
Neben dem 67-jährigen Fahrer befand sich dessen 29-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz. Beide Insassen erlitten durch das Unfallgeschehen glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung vor Ort und brachte beide Männer zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus.
Kurzzeitige Sperrung während der Bergungsarbeiten
An dem Mazda entstand Sachschaden, das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Böschungsbereich geborgen werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen sowie zur Absicherung der Unfallstelle durch die Polizei musste die Fahrbahn der B286 zeitweise einseitig für den Verkehr gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!