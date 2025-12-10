Medizinischer Notfall führt zu Verkehrsunfall – Busfahrer leicht verletzt

BASTHEIM, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Montag kam es auf der Staatsstraße 2286 zwischen Bastheim und Oberelsbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem entgegenkommenden Pkw. Der Busfahrer wurde leicht verletzt.

Gegen 17:54 Uhr geriet der 68-jährige deutsche Fahrer eines Linienbusses in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden Pkw. Der Bus kam nach dem Zusammenstoß circa 30 Meter später in einem Straßengraben zum Stehen. Wie sich bei der Unfallaufnahme durch die Polizei Bad Neustadt herausstellte, erlitt der Fahrer kurz vor den Unfall einen Kreislaufkollaps.

Durch den Zusammenstoß wurde der Busfahrer leicht verletzt. Die beiden Fahrgäste sowie der Fahrer des entgegenkommenden Mitsubishi blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro.

Die Polizei Bad Neustadt hat den Unfall vor Ort aufgenommen. Ebenfalls im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Bastheim, Oberelsbach und Unterelsbach.