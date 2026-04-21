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Medizinischer Vorfall führt zu Verkehrsunfall in Höchberg

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026
Medizinischer Vorfall führt zu Verkehrsunfall in Höchberg
Foto: Pixabay / planet_fox
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HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG – Am Montagabend hat ein medizinischer Notfall am Steuer zu einem Verkehrsunfall in der Otto-Hahn-Straße geführt. Ein 64-jähriger SUV-Fahrer kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto sowie einem Baum.

Gegen 20:40 Uhr war der Mann in seinem Jaguar Range Rover gemeinsam mit seiner Ehefrau unterwegs, als er aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen rammte zunächst einen am Fahrbahnrand abgestellten 5er BMW. Die Fahrt endete einige Meter weiter, als der SUV nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

Fahrer im Krankenhaus – Ehefrau unter Schock

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Der 64-Jährige wurde infolge des medizinischen Vorfalls zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Ehefrau blieb bei dem Unfall körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

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Hoher Sachschaden

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land übernahm die Aufnahme des Unfalls. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen und dem Baum auf insgesamt rund 43.000 Euro.

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