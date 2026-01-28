Mehr als 10.000 Euro Schaden durch Unfallfluchten in Bad Neustadt

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, OT MÜHLBACH, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Dienstag, zwischen 07:30 Uhr und 14:30 Uhr, kam es in der Herbstleite zu einer Unfallflucht. Ein am Straßenrand geparkter BMW wurde dort von einem Unbekannten, entlang der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, OT BRENDLORENZEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. In der Industriestraße, auf dem Parkplatz des McDonald’s, wurde ein Geparkter angefahren. Der schwarze Audi A5 parkte dort am Dienstag, in der Zeit von 21:00 Uhr bis 22:15 Uhr. Der Verursacher ist unerkannt vom Unfallort geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.