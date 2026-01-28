Auto IU

Mehr als 10.000 Euro Schaden durch Unfallfluchten in Bad Neustadt

28. Januar 2026Letztes Update 28. Januar 2026
Mehr als 10.000 Euro Schaden durch Unfallfluchten in Bad Neustadt
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, OT MÜHLBACH, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Dienstag, zwischen 07:30 Uhr und 14:30 Uhr, kam es in der Herbstleite zu einer Unfallflucht. Ein am Straßenrand geparkter BMW wurde dort von einem Unbekannten, entlang der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, OT BRENDLORENZEN, LKR. RHÖN-GRABFELD. In der Industriestraße, auf dem Parkplatz des McDonald’s, wurde ein Geparkter angefahren. Der schwarze Audi A5 parkte dort am Dienstag, in der Zeit von 21:00 Uhr bis 22:15 Uhr. Der Verursacher ist unerkannt vom Unfallort geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

28. Januar 2026Letztes Update 28. Januar 2026

Mehr

Sonderaktion des Landkreises Kitzingen 2026 – Geldbeutel und Umwelt langfristig schonen

Sonderaktion des Landkreises Kitzingen 2026 – Geldbeutel und Umwelt langfristig schonen

28. Januar 2026
Frauen gestalten Politik in Haßfurt – Netzwerktreffen am 21.01.2026 und Coaching am 07.02.2026

Frauen gestalten Politik in Haßfurt – Netzwerktreffen am 21.01.2026 und Coaching am 07.02.2026

28. Januar 2026

Es braucht 5.000 Euro: Der Faschingsumzug Schweinfurt muss gerettet werden – Spendenaktion läuft bereits

28. Januar 2026
Gesundheitsamt Bad Kissingen zieht um

Gesundheitsamt Bad Kissingen zieht um

28. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)