Mehr Chancen für Kinder, Familien und Kommunen
Mit einem neuen Gesetzentwurf zur Ganztagsförderung treibt die Bundesregierung den Ausbau des Ganztags weiter voran und führt ab dem 1. August 2026 stufenweise einen Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter ein.
Die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) soll durch eine enge Kooperation von schulischen und außerschulischen Partnern ermöglicht werden. Die Gestaltungsmöglichkeiten für Länder und Kommunen werden nun erweitert, indem auch Angebote der Jugendarbeit den Rechtsanspruch erfüllen können.
Die Zusammenarbeit von schulischen und außerschulischen Partnern gilt als ein entscheidender Erfolgsfaktor, um Bildung in all ihren Facetten zu fördern.
Wichtige Rolle der Jugendarbeit und Ferienangebote
Der neue Gesetzentwurf ist relevant für die Schulferien, in denen Jugendarbeit unverzichtbar ist und Ferienfreizeiten Erholung sowie die Förderung von Selbstorganisation bieten. Künftig können daher auch Angebote der Jugendarbeit von öffentlichen oder anerkannten Trägern zur Erfüllung des Rechtsanspruchs beitragen. Dies ermöglicht eine bessere Nutzung bestehender lokaler Strukturen, wodurch alle Beteiligten profitieren.
Mehr Flexibilität vor Ort
Die Erweiterung der Gestaltungsmöglichkeiten, die bereits im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, ermöglicht es Ländern und Kommunen, gezielter auf die Bedürfnisse vor Ort zu reagieren:
- Familien erhalten ein verlässliches Betreuungsangebot, auch in den Ferien.
- Kinder profitieren von vielfältigen Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten.
- Kommunen und Träger gewinnen neue Handlungsspielräume für den Ganztagsausbau.
Der Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote, der bereits in den vergangenen Jahren vorangetrieben wurde, soll somit noch effizienter gestaltet werden.
