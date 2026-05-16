Mehr Flexibilität für Pendler und Senioren: Landkreis Schweinfurt startet „callheinz auf Linie“
LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Landkreis Schweinfurt optimiert seinen öffentlichen Nahverkehr. Ab dem 1. Juni 2026 wird das beliebte On-Demand-Angebot „callheinz“ auf vorerst zwei festen Strecken zu definierten Zeiten linienähnlich verkehren. Das Landratsamt reagiert damit direkt auf Beschwerden und Wünsche aus der Bevölkerung, nachdem im Zuge der großen Fahrplanumstellung im Dezember 2025 in einigen Ortsteilen wichtige Busverbindungen weggefallen waren.
Das Prinzip bleibt flexibel, wird aber verlässlicher: Die Fahrten müssen weiterhin vorab per App, Telefon oder Website gebucht werden. Der Unterschied zum bisherigen reinen „Free-Floating-System“ (freie Fahrt von A nach B) besteht darin, dass die Fahrzeuge nun zu festen Zeiten eine vorgegebene Route abfahren. Angesteuert werden auf diesen Linien jedoch ausschließlich die Haltestellen, für die tatsächlich eine Buchung vorliegt.
Da für das neue Angebot keine zusätzlichen Fahrzeuge angeschafft werden müssen, sondern bestehende Kapazitäten temporär umgeleitet werden, bleibt das Projekt für den Landkreis kosteneffizient.
Linie 1: Pendler-Shuttle aus der Gemeinde Üchtelhausen nach Schweinfurt
Das erste Angebot richtet sich gezielt an Berufstätige aus dem nördlichen Landkreis, die morgens in die Stadt und nachmittags zurückpendeln müssen. Die Route verbindet mehrere Ortsteile mit dem Schweinfurter Stadtteil Deutschfeld, um dort den direkten Anschluss an den Stadtbus zu garantieren. Die Abfahrtszeiten sind exakt auf die Stadtbuslinie 100 abgestimmt, die am Friedhof Deutschfeld im 15-Minuten-Takt verkehrt.
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Route: Ebertshausen (Brunnenstraße) $rightarrow$ Hesselbach (Pfarrzentrum) $rightarrow$ Hoppachshof $rightarrow$ Thomashof $rightarrow$ Schweinfurt (Deutschfeld Friedhof) – und umgekehrt.
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Hinfahrten (werktags): 06:25 Uhr und 07:25 Uhr ab Ebertshausen.
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Rückfahrten (werktags): 16:15 Uhr und 17:15 Uhr ab Schweinfurt Deutschfeld Friedhof.
Hinweis: Der Hauptort Üchtelhausen selbst wird von dieser Linie bewusst nicht angefahren, da hier weiterhin die reguläre Buslinie 210 im Stundentakt verkehrt.
Linie 2: Versorgungs- und Anschlusslinie im Raum Vasbühl / Werneck
Die zweite Linie deckt den westlichen Landkreis ab und ist vor allem auf die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren sowie Erledigungsfahrten (Arztbesuche, Einkäufe) ausgelegt. Die Fahrzeiten liegen daher bewusst außerhalb der klassischen Pendler-Stoßzeiten. Zudem bindet die Linie die Orte an den Bahnhof Waigolshausen (Bahnanschluss) sowie an die regionale Hauptbuslinie 230 an.
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Route: Schwemmelsbach (Seestraße) $rightarrow$ Vasbühl (Ortsmitte) $rightarrow$ Stettbach (Ortsmitte) $rightarrow$ Eckartshausen (Feuerwehr) $rightarrow$ Werneck (Julius-Echter-Straße) $rightarrow$ Bahnhof Waigolshausen – und umgekehrt.
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Hinfahrten (werktags): 08:45 Uhr und 09:45 Uhr ab Schwemmelsbach.
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Rückfahrten (werktags): 14:45 Uhr und 15:45 Uhr ab Bahnhof Waigolshausen.
Testphase und Buchung
Das neue Konzept „callheinz auf Linie“ startet zunächst als Testlauf. Das Landratsamt wird die Nutzungsdaten in den kommenden Monaten genau auswerten, um zu sehen, ob die Linien dauerhaft ausgelastet sind und das Angebot bedarfsgerecht angepasst werden muss. Das reguläre, ortsungebundene callheinz-Angebot bleibt im restlichen Landkreisnetz unverändert bestehen.
Alle Details zu den Haltestellen und Buchungsmöglichkeiten finden sich im Internet unter www.callheinz.de
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