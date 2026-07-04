„Mehr Natur am Main“: Stadt Volkach und WSA Main besiegeln Umweltprojekt
VOLKACH – Die Stadt Volkach und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Main haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um gemeinsam eine ökologische Aufwertung des Mains umzusetzen. Ziel des Projekts ist die Schaffung einer naturnahen Flachwasserzone, um die ökologische Qualität des Gewässerabschnitts nachhaltig zu verbessern.
Ökologische Aufwertung am Astheimer Ufer
Das Vorhaben findet am rechten Mainufer nördlich des Stadtteils Astheim statt. Dort wird eine strukturreiche Flachwasserzone angelegt, die als wertvoller Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten dienen soll.
Um diesen Bereich vor Sog- und Wellenschlag durch die Schifffahrt zu schützen und Erosion zu verhindern, wird ein sogenanntes Parallelwerk errichtet. Dieses Schutzbauwerk schafft eine hydraulisch beruhigte Zone, die die ungestörte Entwicklung des neuen Lebensraums begünstigt.
Verbesserung des ökologischen Zustands
Der aktuelle ökologische Zustand dieses Mainabschnitts wird gemäß der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) als „unbefriedigend“ eingestuft. Ursächlich hierfür sind historische Gewässerausbauten und naturferne Uferbefestigungen, die die natürliche Strukturvielfalt stark beeinträchtigt haben. Mit dem Projekt leisten Volkach und das WSA einen wichtigen Beitrag, um langfristig das Ziel eines „guten ökologischen Potenzials“ zu erreichen.
Nutzen für die Stadt Volkach
Das Projekt bringt auch städtebauliche Vorteile mit sich:
-
Retentionsraum: Der durch den Abtrag des Oberbodens gewonnene Retentionsraum wird der Stadt Volkach als Ausgleichsmaßnahme für den Parkplatz an der „Mainlände“ angerechnet.
-
Ökopunkte: Die geplante Flachwasserzone, deren Bau auf eine Dauer von etwa 1,5 Jahren angelegt ist, generiert für die Stadt Volkach Ökopunkte. Diese können als Ausgleich für zukünftige kommunale Baumaßnahmen genutzt werden.
Die vorbereitenden Arbeiten, bei denen der Bauhof der Stadt Volkach den Oberboden abträgt, sollen in Kürze beginnen.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!