Mehr Platz für mehr Volkacher Grundschulkinder
Hort Volkach feiert Erweiterung auf 150 Plätze
VOLKACH – Der Volkacher Hort konnte seine Kapazität durch gezielte Umbaumaßnahmen um 15 Plätze auf nun insgesamt 150 Plätze erweitern, was im Rahmen einer Feierstunde mit Vertretern der Stadt und der Stiftung begangen wurde. Mit einem Kostenaufwand von rund 230.000 Euro wurden die Räumlichkeiten modernisiert, wobei die Stadt Volkach dank hoher Fördergelder von Bund und Land lediglich einen überschaubaren Eigenanteil tragen musste.
Stiftungsvorständin Sonja Eschenbacher vom Träger der Stiftung der Dillinger Franziskanerinnen dankte allen Beteiligten für die reibungslose Zusammenarbeit während der Bauphase. Im Zentrum der Maßnahmen stand die Sanierung des Speisesaals, der durch eine mobile Trennwand nun zusätzlich als Mehrzweckraum genutzt werden kann. Leiterin Inka Bäuerlein hob besonders die neue Akustikdecke sowie die Vergrößerung der Horträume im Erd- und Obergeschoss hervor. Trotz des laufenden Betriebs konnten die Arbeiten dank regionaler Firmen und einer engen Abstimmung mit dem Architekten Tobias Thum sowie dem städtischen Bauamt planmäßig abgeschlossen werden.
Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein betonte die Effizienz des Projekts: „Das ist effizient, nachhaltig und ressourcenschonend. Die Stiftung der Dillinger Franziskanerinnen ist ein starker und erfahrener Partner und seit Jahrzehnten ist der Hort stetig von ursprünglich 36 Plätze auf nun 150 Plätze gewachsen.“ Da die Stadt die Kostenberechnung von 240.000 Euro unterschreiten konnte und eine Förderung von etwa 175.000 Euro erhält, übernahm sie die Finanzierung und Koordination komplett. Die hohe Nachfrage nach den Plätzen wertete der Bürgermeister als Beleg für die engagierte Arbeit des Teams zum Wohle der Kinder und Eltern.
