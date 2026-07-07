Mehr UV-Schutz im Landkreis Haßberge – Netz an UV-Index-Tafeln wird erweitert

HASSBERGE – Die Gesundheitsregionplus Landkreis Haßberge baut gemeinsam mit der AOK Direktion Schweinfurt das bestehende Netz an UV-Index-Tafeln deutlich aus. Elf weitere Standorte kommen hinzu, um die Bevölkerung stärker für die Risiken von UV-Strahlung zu sensibilisieren.

Hintergrund der Maßnahme ist die wachsende Zahl von Hautkrebsfällen in Deutschland. UV-Strahlung gilt als zentraler Risikofaktor, da sie unbemerkt Schäden im Erbgut der Hautzellen verursachen kann. Wiederholte Sonnenexposition erhöht dadurch langfristig das Erkrankungsrisiko.

Die neuen Tafeln werden künftig an stark frequentierten Orten wie Schulhöfen, Spielplätzen, Freibädern und zentralen Plätzen in mehreren Kommunen aufgestellt. Beteiligt sind unter anderem die Städte Haßfurt, Zeil am Main und Ebern sowie die Gemeinden Theres, Oberaurach und Rentweinsdorf und die Allianz Main & Hassberge. Auch mehrere Schulen im Landkreis wirken mit.

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Die UV-Index-Tafeln wurden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP) und der Deutschen Krebshilfe entwickelt. Über einen QR-Code kann der aktuelle UV-Index direkt per Smartphone abgerufen werden, ergänzt durch Hinweise zu passenden Schutzmaßnahmen.

Ziel der Initiative ist es, die Bevölkerung im Alltag besser über die Intensität der Sonnenstrahlung zu informieren und damit einen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge im Landkreis zu leisten.