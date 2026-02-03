Auto IU

Mehrere Aufzüge im Bahnhof Rottendorf beschädigt

3. Februar 2026Letztes Update 3. Februar 2026
Symbolbild: 2fly4
ROTTENDORF – Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende die Glasscheiben von drei Aufzügen am Rottendorfer Bahnhof mutwillig zerstört und dabei einen Sachschaden von rund 15.000 Euro verursacht. Die Bundespolizei stellte die massiven Beschädigungen am Montagmorgen fest und leitete umgehend Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein.

Obwohl teilweise stabiles Sicherheitsglas betroffen ist, bleiben die Aufzüge für dich weiterhin funktionsfähig, und es besteht laut Polizei keine Gefahr für Bahnreisende. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Bahnhofs gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise kannst du der Bundespolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/322590 mitteilen. Jeder Hinweis kann helfen, die Verantwortlichen für diesen teuren Vandalismus zur Rechenschaft zu ziehen.

ACHTUNG: Fake-News zum Fall Jakub Michalik auf Social-Media

3. Februar 2026
3. Februar 2026
3. Februar 2026
3. Februar 2026
