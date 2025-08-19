Auto IU
Mehrere Baustellencontainer aufgebrochen
GOSSMANNSDORF, LKR. WÜRZBURG – Über das vergangene Wochenende kam es auf einer Baustelle im Bereich Wiesenweg zu einem Einbruch.
Unbekannte Täter brachen insgesamt vier Baucontainer auf und entwendeten Elektrowerkzeuge im Wert von rund 15.000 Euro. Der entstandene Sachschaden an den Containern beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.
Die Polizeiinspektion Ochsenfurt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09331/8741-130.
