Mehrere berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen
WÜRZBURG – Bei einer Serie von Verkehrskontrollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Würzburger Polizei zahlreiche berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen und damit potenzielle Gefahren für die öffentliche Sicherheit unterbunden. Besonders auffällig waren dabei mehrere E-Scooter-Fahrer sowie ein Pkw-Lenker, die teils mit erheblichen Promillewerten oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im Stadtgebiet unterwegs waren.
Du solltest wissen, dass die Beamten im Verlauf der Nacht gleich vier E-Scooter-Fahrer stoppten, deren Atemalkoholwerte zwischen 1,0 und stolzen 1,6 Promille lagen – unter anderem in der Mainaustraße, der Husarenstraße und am Hauptbahnhof. Zudem fiel in der Gattingerstraße ein Autofahrer durch seine unsichere Fahrweise auf; bei ihm stellten die Polizisten neben einem Alkoholwert von 0,4 Promille auch deutlichen Marihuanageruch fest. Bei allen Betroffenen wurde die Weiterfahrt sofort untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Das Polizeipräsidium Unterfranken kündigt an, dass du dich auch im weiteren Verlauf des Jahres 2026 auf engmaschige Kontrollen zur Fahrtüchtigkeit einstellen musst. Ziel dieser Maßnahmen ist es, rücksichtslose Fahrer, die unter Drogen oder Alkohol stehen, konsequent aus dem Verkehr zu ziehen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer auf den Straßen der Region zu gewährleisten.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!