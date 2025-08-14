Mehrere Brandstiftungen im Stadtgebiet Würzburg – Brandstifter stellt sich der Polizei

WÜRZBURG / ZELLERAU – Nach einer Reihe mutmaßlicher Brandstiftungen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Der mutmaßliche Brandstifter stellte sich selbst und ist inzwischen in einer psychiatrischen Einrichtung.

Brand in der Wredestraße

Am späten Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, ging die Mitteilung über einen Brand in der Wredestraße bei der Integrierten Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehr ein. Aus zunächst unbekannter Ursache geriet in einem Treppenhaus eine dort abgestellte Bücherkiste in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Weitere Brände in der Mainaustraße

Wenige Stunden später in der Nacht zu Donnerstag, gegen 00:30 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle ein weiterer Brand in der Mainaustraße gemeldet. Ein Müllcontainer war dort in Brand geraten. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Reifenstapel verhindert werden.

Nur wenige Minuten später, um 00:44 Uhr, ging eine weitere Meldung über einen Brand in der Mainaustraße ein. Auch hier brannte ein Müllbehälter. Die Einsatzkräfte konnten auch hier das Feuer zügig löschen.

Der Gesamtschaden wird hierbei auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Unterbringung – Ermittlungen wegen mehrerer Delikte

Gegen 01:00 Uhr meldete sich ein Mann telefonisch bei der Polizei und gab an, für die Brände verantwortlich zu sein. Die Polizei nahm den mutmaßlichen 36-jährigen Brandstifter kurz darauf fest.

Seit dem 11. August kam es überwiegend im Würzburger Stadtteil Zellerau zu mehreren Kleinbränden, bei denen Papiertonnen und Abfalleimer in Brand geraten sind. Nach aktuellem Ermittlungsstand können diese Vorfälle dem bereits festgenommenen Tatverdächtigen zugeordnet werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Der 36-Jährige wurde in der Folge in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die weiteren Ermittlungen zur Motivlage sowie zu möglichen weiteren Taten werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt und dauern an. Der Mann muss sich in mehreren Fällen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und einer versuchten schweren Brandstiftung verantworten.